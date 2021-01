Sicilia. Intera famiglia ferita, rintracciato pirata della strada

E’ stato rintracciato il pirata della strada che ieri sera ha provocato un grave incidente stradale a Tre Fontane, frazione del comune di Campobello di Mazara, nel Trapanese. Nell’impatto un’intera famiglia è rimasta ferita: padre, madre e figlio minorenne, pur riportando lesioni gravi, non sono in pericolo di vita anche se dovranno affrontare una lunga degenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, C.F., 36 anni di Castelvetrano, percorrendo ad alta velocità via Margellina, non fermandosi allo stop ha investito l’auto su cui viaggiava la famiglia, che si è ribaltata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti e attualmente sottoposto all’obbligo di dimora dopo l’arresto pochi giorni fa quando a bordo di un’altra auto e sprovvisto di patente non fermandosi all’Alt dei carabinieri aveva provocato un altro grave incidente coinvolgendo sei auto, invece di prestare soccorso si è dato alla fuga a piedi. Il 36enne è stato rintracciato dai militari poche ore dopo l’impatto nella sua abitazione a Triscina, frazione di Castelvetrano, ed è stato denunciato per fuga del conducente, omissione di soccorso e guida senza patente reiterata nel biennio.