Sicilia, coronavirus: altri tre comuni verso la zona rossa

ltri tre comuni siciliani potrebbero a breve diventare zona rossa. Si tratta di Messina e dei comuni di Castel di Judica e Ramacca, in provincia di Catania. A preoccupare sono le relazioni trasmesse stamattina dai Dipartimenti di prevenzione delle Asp all’assessorato regionale alla Salute. La decisione sui provvedimenti da adottare da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dovrebbe arrivare in giornata dopo aver sentito le amministrazioni locali e il servizio sanitario. “Tempestività e rigore – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – sono per noi indispensabili in una fase in cui le performance positive sulla campagna vaccinale non possono e non devono subire distrazioni. Il mese di gennaio è strategico sotto il profilo sanitario ed economico. I cittadini sono i primi ad averne la piena consapevolezza. In particolare, in base alle recenti indicazioni del Comitato tecnico scientifico regionale, verrà effettuato un monitoraggio costante e analitico su tutto il territorio regionale”.