Sicilia, Aci Sport: a marzo test per passaggio di licenza settori rally e velocità

Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, in accordo con il Direttore della Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”, Raffaele Giammaria, organizza il test per il passaggio di categoria di licenza e abilitazione alla guida, per i conduttori nei settori Rally e Velocità, presso l’Autodromo di Pergusa.

Le adesioni vanno inviate entro giovedì 18 febbraio 2021 alla mail segreteria@acisportdelegazioneisicilia.it.

A giorni sarà ufficializzato il programma di svolgimento dei test, dove i candidati saranno naturalmente assistiti da Istruttori federali alla presenza dello stesso Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria.

-“Ancora una volta grazie alla disponibilità della Scuola Federale e del suo Direttore, come dei vertici dell’Autodromo di Pergusa, possiamo offrire ai piloti della nostra regione l’opportunità di conseguire il passaggio di licenza e abilitazione Rally e Velocità, senza affrontare trasferte onerose, con la piena assistenza della Federazione” – ha spiegato Daniele Settimo.