Scuola, Orlando: “Chieste garanzie per apertura, prima viene sicurezza”

“Di fronte alla decisione del Governo nazionale e del Governo regionale di mantenere aperte le scuole fino alla prima media anche dopo la dichiarazione di Zona rossa, ho chiesto e chiedo espressamente alla Asp di dare a tutti, primi fra tutti gli operatori della scuola e le famiglie dei bambini, le necessarie garanzie e assicurazioni che l’apertura prevista da lunedi’ possa avvenire in totale sicurezza. Voglio essere chiaro: la didattica in presenza e la frequenza delle scuole hanno un valore che va ben oltre la funzione educativa, che comprende lo sviluppo della socialita’, delle capacita’ relazionali, dello sviluppo armonico dei bambini. Ma tutto questo non puo’ fare passare in secondo piano il fondamentale diritto alla salute e alla vita”. Lo scrive su Facebook il sindaco di PALERMO Leoluca Orlando, un un post rivolto ai genitori degli scolari palermitani.