Scuola in Sicilia, Musumeci: “Domani decideremo misura più giusta”

“Per le scuole superiori la didattica a distanza continuerà come previsto fino al 10 gennaio, per gli altri ordini e gradi rimane vigente il provvedimento nazionale. Ma anche sul fronte della scuola domani decideremo quale sarà la misura più giusta e ragionevole”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una pausa della riunione di giunta che sta analizzando la relazione del Cts, e i relativi provvedimenti da adottare, in relazione all’aumento dei contagi nell’isola.