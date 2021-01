Scuola in DAD in 17 Regioni: le proteste degli studenti

Solo in tre regioni oggi sono state riaperte le scuole ovvero in Valle d’Aosta, Abruzzo e Toscana, mentre in Trentino Alto Adige erano state riaperte già il 7 gennaio scorso.

Era tutto pronto per il ritorno degli studenti delle superiori al 50% in presenza ma, ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sono state le Regioni a decidere di slittare ancora la data della riapertura delle scuole, tra il 18 gennaio e l’1 febbraio.

Decisione che ha provocato una forte reazione degli studenti che oltre ad aver organizzato uno sciopero della Dad, stanchi di fare lezione da casa, chiedendo di poter tornare tra i banchi, in classe, hanno indetto una serie di proteste e manifestazioni, alle quali hanno aderito anche gli insegnanti, da Nord a Sud in tantissime città: Milano, Parma, Firenze, Roma, Viterbo, Pescara, Ancona e altre.

Le proteste andranno avanti tutta la settimana. La Basilicata, è l’ultima regione in ordine di tempo, ad aver deciso di sospendere le lezioni in presenza almeno fino al primo di febbraio, così come hanno fatto Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Veneto, Calabria e Sicilia.

Didattica a distanza fino al 18 gennaio, invece, nel Lazio, in Liguria, Molise, Piemonte e Puglia. Poi si vedrà.

E il 25 gennaio, potrebbero, ma non è chiaro, tornare in classe gli studenti di Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria.