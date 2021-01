Scuola. Il “Ruggero Settimo” di Caltanissetta e la preparazione a Medicina: ecco il Percorso nazionale di Biologia con curvatura biomedica

Il Liceo Classico da sempre è l’istituto da cui proviene la maggioranza degli iscritti e dei laureati in medicina. Per potenziare questa vocazione il Liceo “Ruggero Settimo” ha attivato da due anni il Percorso nazionale Biomedico per gli studenti di tutti gli indirizzi del classico (anche ex DAMS e Giuridico-economico) secondo quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione.

Il Percorso nazionale di Biologia con curvatura biomedica (Biomedico), unico in Italia per struttura e contenuti, si attiva al terzo anno fino al conseguimento del diploma, è realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e prevede attività pomeridiane per 50 ore per ciascuno dei tre anni (20 ore di lezione con i propri docenti, 20 ore di lezione con gli esperti medici e 10 ore di laboratorio in una delle strutture sanitarie individuate dall’Ordine dei Medici).

Sono previste verifiche bimestrali predisposte dal Ministero, proprio per testare efficacemente le competenze acquisite in vista della prosecuzione degli studi universitari in medicina e professioni sanitarie.

Per accompagnare gli studenti verso la prima tappa della carriera universitaria, i Test di ammissione alle facoltà, il Liceo “Ruggero Settimo” offre ai suoi studenti Corsi gratuiti di preparazione ai Test, calibrati sull’impostazione logico-pluridisciplinare seguita dai Test ministeriali che ogni anno rappresentano il primo ostacolo da superare per potere accedere agli studi preferiti.

Imparare a pensare: questa la mission formativa del Liceo Classico “Ruggero Settimo” e questa è la premessa fondamentale per affrontare gli studi universitari in ambito sanitario, in una fase storica in cui i livelli sempre più alti di specializzazione richiedono elasticità mentale, padronanza dei processi dimostrativi ed argomentativi, che sarebbe un errore ridurre a mero tecnicismo unilaterale.