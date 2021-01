Olimpiadi Tokyo, l’Italia rischia la sospensione

Nei giorni in cui si discute della possibilità che i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo possano essere annullati a causa della pandemia di coronavirus, l’Italia corre il forte rischio di essere sanzionata dal CIO per violazione della Carta Olimpica.





Mercoledì 27 gennaio il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale,potrebbe annunciare la sospensione dell’Italia che a quel punto sarebbe costretta a mandare alle prossime Olimpiadi i propri atleti senza che questi possano mostrare simboli nazionali come la bandiera e l’inno e senza anche la possibilità di migliorare il medagliere.A giustificare la pesante sanzione quanto espresso nella Carta Olimpica dove è fatto divieto per i comitati olimpici nazionali di operare per il tramite del governo. Una norma appositamente nata per tutelare libertà e autodeterminazione dello sport. Il CIO contesta invece all’Italia di aver reso il CONI proprio un’emanazione del governo.

In queste ore il presidente del CONI Giovanni Malagò sta portando ancora una volta all’attenzione delle istituzioni italiane il problema e in una videoconferenza presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati ha lanciato un grido d’allarme perché la situazione possa essere risolta nelle prossime ore: