Odontoiatri, Promimpresa dà il via ai corsi di formazione sul ruolo degli Assistenti di Studio Odontoiatrico

Promimpresa , ente accreditato dalla Regione Siciliana alla formazione professionale – presente in Sicilia nelle sedi di San Cataldo, Gela, Palermo, Mussomeli e Campofranco e nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia rispettivamente a Reggio Emilia e Mantova, dà il via ai corsi di formazione sul “ruolo degli assistenti di studio odontoiatrico”

Oggi l’odontoiatria ha cambiato radicalmente i suoi modelli organizzativi ed in linea con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 9 febbraio 2018) che l’assessorato regionale della Salute ha definito le regole dello standard professionale e formativo dell’Assistente di studio odontoiatrico (ASO).

Lo studio dentistico potrà assumere un assistente privo dell’apposito titolo fino e non oltre il 20 aprile 2020 e il dipendente avrà poi 36 mesi di tempo per conseguire l’attestato di ASO. In futuro gli odontoiatri potranno essere coadiuvati solo da assistenti qualificati che hanno acquisito il titolo

attraverso un percorso formativo di 700 ore, di cui 300 di teoria e 400 di tirocinio, con esame finale abilitante.

Il Corso è rivolto a 25 soggetti. Possono accedere al Corso i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età e Assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della vigente normativa (qualifica triennale di percorsi di IeFP ai sensi del D.lgs 76/2005 – Titolo di studio del 1° ciclo o dei percorsi di istruzione tecnica e professionale).

Una volta acquisita la qualifica, l’ASO potrà svolgere la sua attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontoiatriche su tutto il territorio nazionale.

Coloro che al 21 aprile 2018 hanno già un contratto di lavoro come “assistente alla poltrona” e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa possono partecipare a percorsi integrativi di qualificazione.