Nuovo rinforzo per la Pro Nissa: c’è il gradito ritorno del brasiliano Micael Eduardo Lò Bongiorno.

Rinforzo per la Pro Nissa. Si tratta di un gradito ritorno in quanto il nuovo innesto è il laterale offensivo classe ’94 Micael Eduardo Ló Bongiorno (nella foto). L’Italo Brasiliano approdato in Italia con la maglia della Pro Nissa, nella stagione 2017/2018, disputò il campionato di C2 mettendosi in mostra da protagonista nelle promozione in C1.

In quella stagione fu il cannoniere di tutti i 4 gironi siciliani della C2, con oltre 50 reti realizzate. Sempre in quella stagione fu eletto nell’Oscar Siciliano C5 come migliore giocatore della categoria.

Nella successiva stagione 2018/2019, sempre con la maglia giallorossa in C1, contribuì alla promozione in serie B e alla vittoria della Coppa Italia regionale. L’anno successivo con l’Atlante Grosseto a causa di un infortunio dovette rientrare in Brasile per le cure mediche necessarie.

Quest’anno al rientro in Italia ha iniziato la stagione sempre in serie B con l’AP C5 facendo vedere ottimi progressi sia sul piano del gioco che in quello atletico. Adesso Micael ritorna a casa e con grandi motivazioni per farsi ancora una volta apprezzare dai compagni per le sue spiccate qualità umane e tecniche.