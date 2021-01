Montedoro. Domani alle 11 tamponi rapidi per alunni e docenti nel cortile della scuola.

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha reso noto che domani, domenica 17 gennaio, sarà effettuato uno screening gratuito di tamponi rapidi in modalità drive in per alunni e personale scolastico.

Lo screening prenderà il via alle ore 11 e si svolgerà nel cortile della scuola. Potrà essere effettuato su base volontaria e riguarderà alunni della primaria e della secondaria di primo grado oltre che del corpo docente.

Il sindaco ha anche comunicato che sul portale Archimede c’è il modulo con il consenso informato che, debitamente compilato, andrà consegnato al momento del tampone.