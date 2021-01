L’iniziativa: “Operazione Risorgimento digitale”, rafforzare l’impegno per la diffusione delle competenze online

Dalle piazze d’Italia a quelle digitali, al via le prime classi della scuola di Internet aperte a tutti i cittadini per apprendere le potenzialità della rete e semplificare la vita delle persone attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie e delle applicazioni.

‘Operazione Risorgimento Digitale’ si rinnova con nuove proposte formative online per accompagnare, in questo momento delicato, i cittadini all’uso della rete, cogliere tutte le opportunità e i vantaggi della vita digitale e semplificare la vita delle persone attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie e applicazioni.

Il programma – lanciato un anno fa da TIM, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, con una grande scuola mobile che attraversava l’Italia e che oggi vede impegnati oltre trenta partner, pubblici e privati – si rafforza con l’avvio di nuovi corsi online gratuiti aperti a tutti.

Ancora posti disbonibili nell’ambito del corso ‘Migliorare la vita nel digitale’ che prevedono un webinar settimanale di circa un’ora, con tutor e insegnanti pronti a spiegare come Internet possa essere un supporto concreto nella vita quotidiana. In particolare i temi trattati nei primi quattro appuntamenti saranno: 1) ‘Il digitale in tasca’, per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin; 2) ‘Pagamenti digitali in sicurezza’, per gestire in sicurezza home banking, e- commerce e shopping online; 3) ‘Io, Cittadino digitale’, per conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vita quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico; 4) ‘Salute e benessere on line’, un’introduzione alle applicazioni per la salute, benessere e tempo libero, oltre al mondo della medicina che cambia con il digitale. Inoltre, verranno messi a disposizione contenuti da fruire in e-learning, materiali di approfondimento, test ed esercitazioni. Al termine del corso, per i partecipanti che lo vorranno, sarà verificato il livello di conoscenza raggiunto con un questionario e sarà rilasciato un certificato che riconosce le competenze acquisite.

La scuola online promossa da Operazione Risorgimento Digitale, che utilizza la piattaforma Google Workspace e che vede la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, si rivolge a persone di ogni età residenti in tutte le regioni italiane che possono partecipare senza avere specifiche competenze di partenza: basterà una sufficiente padronanza nell’uso dei principali device e, soprattutto, il desiderio di scoprire nuovi strumenti e applicazioni per vivere appieno la società digitale.

L’iniziativa conferma il ruolo di TIM e dei suoi partner per accelerare la diffusione delle competenze digitali nel Paese. Si tratta di un impegno svolto in sinergia con oltre 30 partner di eccellenza, tra realtà pubbliche e private, associazioni di categoria, terzo settore e importanti attori nel campo dell’innovazione sociale, finalizzato a chiudere il digital divide culturale nel Paese. Per poter accedere ai corsi e conoscere tutte le informazioni sul progetto consultare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4hn2WHverOwmY77DWYPDUzrnYGzRFlcfQbfbfQznMofJ1w/viewform