La Regione Sicilia riconosce la validità dei Registri Nazionali delle Guide: avviato il censimento.

Per la prima volta la regione Sicilia riconosce la validità dei registri nazionali delle associazioni di categoria: il Governo Musumeci avvia un censimento delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche che esercitano nella regione.

Un provvedimento importantissimo e necessario per il riordino delle professioni turistiche, risultato dell’intenso dialogo con le due principali associazioni di categoria: AIGAE e Federescursionismo, grazie al quale finalmente i professionisti siciliani potranno essere riconosciuti ed avere accesso alle eventuali misure di sostegno a supporto del settore, specialmente in questo momento complicatissimo per il turismo ambientale.

L’Assessorato Regionale al Turismo ha pubblicato infatti l’avviso rivolto alle guide professioniste affinchè si possano iscrivere “nell’Elenco ricognitivo delle Guide Ambientali, Escursionistiche, Naturalistiche operanti in Sicilia”. L’elenco degli iscritti verrà aggiornato trimestralmente. “Un primo passo storico, che aspettavamo da tanti anni, che mira a colmare un vuoto amministrativo riguardanti le figure professionali in Sicilia dall’approvazione della legge regionale n.8 del 3 maggio 2004″,

dichiara Nanni di Falco, coordinatore AIGAE per la regione Sicilia, “Un provvedimento molto importante, che ci avvicina sempre di più al riconoscimento formale della nostra professione. Ci siamo impegnati duramente in questi primi mesi di attività e ringrazio l’Assessore Regionale al turismo Manlio Messina che ha dimostrato grande sensibilità verso di noi e ringrazio i tanti soci che si sono messi a disposizione, lavorando in silenzio assieme a me, per conseguire questo risultato utile nel nostro cammino.” prosegue Nanni di Falco.

“Un provvedimento davvero storico per la nostra associazione: la Regione sceglie di dare visibilità ai professionisti che attraverso l’iscrizione alle Associazioni di categoria assicurano importanti tutele agli utenti. Professionisti che da tanto tempo si impegnano attivamente, soprattutto tramite la formazione continua, per la promozione e la tutela dell’immenso patrimonio ambientale siciliano.

Da sempre AIGAE investe nella formazione dei propri associati” dichiara Davide Galli, Presidente Nazionale AIGAE, “Questo passo che arriva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 Gennaio, relativa ai ristori destinati alle Guide Ambientali Escursionistiche, in cui troviamo per la seconda volta la conferma che la nostra professione è contemplata dallo Stato e che i professionisti sono le guide iscritte ad Associazione ai sensi della L.4/2013”