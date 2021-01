La Polizia ha festeggiato i 100 anni del poliziotto Nicolò Rizzuto.

Nella mattinata di oggi il Questore della provincia di Enna, dott. Corrado Basile, nel pieno rispetto della normativa anti contagio, ha fatto visita a Nicolò Rizzuto, che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni, già in servizio presso la Questura di Enna con la qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato.

Il poliziotto in quiescenza, assegnato a Enna nel lontano 1955, nel corso della sua lunga carriera professionale ha espletato servizi operativi e si è pure occupato di attività amministrativa.

L’incontro, presenti alcuni familiari, si è svolto in un clima di cordialità e di colleganza, ricordando numerosi episodi della vita professionale dell’uomo, che lo hanno visto protagonista in un contesto di assoluta affermazione della legalità, di passione e senso civico.

Il Questore, a conclusione della giornata, felicitandosi per il prestigioso traguardo raggiunto, ha donato un crest che simboleggia la Questura e il calendario ufficiale del 2021 della Polizia di Stato, rivolgendogli con una lettera il seguente messaggio: “La storia, quella di ogni giorno, la scrivono gli Uomini ‘comuni’ con il ricordo, la presenza, la testimonianza, l’attaccamento per sempre ai principi fondamentali di onestà, correttezza, fedeltà. Uomini come l’Assistente della Polizia di Stato Nicolò Rizzuto sono sempre in servizio, sempre ‘soldati’ della Patria. Con rispetto e affettuoso augurio Le porgo a nome della nostra Amministrazione un caloroso abbraccio. Come un figlio – mi permetta – e quale Questore di questa provincia Le auguro di cuore altri 100 di questi giorni. Grazie. Con stima. Corrado Basile”.

Il Sig. Rizzuto ha voluto ringraziare il Questore e l’intera famiglia della Polizia di Stato alla quale si sente ancora profondamente legato. Auguri al neo centenario provengono pure da tutti i Colleghi in servizio presso la Questura di Enna, i Commissariati, la Polizia Stradale, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, la Sezione di P.G. e le altre Articolazioni della Polizia di Stato presenti in provincia di Enna.