I.I.S. “Sen. A. Di Rocco”: alta professionalità, cura individuale e rispetto del territorio passano per l’Istituto Professionale Agrario di San Cataldo

Iscriversi all’Istituto professionale di stato per i Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale di San Cataldo, per acquisire, a conclusione del percorso di studi, non solo un profilo professionale in grado di operare tanto a supporto dell’azienda agraria, ma anche di intervenire in diversi settori, quali la valorizzazione, la commercializzazione e il marketing delle produzioni agrarie ed agroindustriali, quanto all’interno dell’azienda, intervenendo nella produzione dei prodotti agricoli.

E’ questo il profilo in uscita che caratterizza quanti decidono di iscriversi all’Istituto professionale di Stato per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di San Cataldo. Istituto dedicato alla memoria del beato giudice Rosario Livatino e che fa parte dell’IIS Sen. Di Rocco di Caltanissetta di cui è dirigente scolastico la prof. Giuseppina Terranova.

Un Istituto Scolastico superiore di Stato che, nel territorio, ha sempre costituito un preciso punto di riferimento per quanti hanno cercato, e trovato, un percorso di studi professionalizzante che riuscisse ad associare un’adeguata base teorica ad una competenza e capacità professionale in ambito agricolo ed ambientale. Una scuola la cui offerta formativa è sempre stata moderna e al tempo stesso innovativa in un settore come quello agricolo da sempre in continua quanto costante evoluzione.

Il cosiddetto professionale agrario di San Cataldo propone un percorso scolastico che, sulla base dell’organizzazione del sistema d’istruzione professionale, al termine dei tre anni consente il conseguimento della qualifica professionale. Al termine dei cinque anni del corso di studi, invece, si consegue il diploma che consente l’iscrizione all’Università.

Il Diploma di Istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale” possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.

È in grado di:

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive;

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità;

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo e ai processi di produzione e trasformazione.

La sede della scuola si trova alla periferia del centro abitato in Viale dei Cipressi dove la struttura insiste in un’area strutturata con ampie zone a verde, il campo polivalente di calcetto, calcio, pallavolo e pallacanestro ed una serra. L’Istituto dispone attualmente di 7 aule, di cui 3 aule dotate di LIM, di 5 personal computer 1 per aula e 1 computer destinato ai ragazzi con disabilità.

Le aule e gli ambienti sono distribuiti in due livelli dove si articolano la Biblioteca multimediale, un nuovo laboratorio multimediale con 15 postazioni tutte cablate e collegate ad internet ed intranet, un laboratorio di Scienze e chimica.

All’Istituto è annessa l’azienda distribuita in più corpi ma tutti limitrofi all’Istituto ed il Museo etnologico. La sede di San Cataldo ha maturato in questi anni tecniche e forme di cura rivolte agli allievi diversamente abili, tanto da essere apprezzata in tutto il territorio. Ogni anno vengono promosse attività e progetti finalizzati ad aumentare le ore curriculari con attività educative e formative che consentono la crescita umana dell’allievo, ma anche quella professionale, realizzando così l’integrazione vera nel gruppo classe e nella società.