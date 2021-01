Troppo pesante per essere soccorso in barella dai sanitari del 118. E’ quanto accaduto ad una persona a Palermo. La persona, come riporta Ansa, è risultata positiva al Covid e per ricoverarlo s’è dovuto far ricorso ai Vigili del Fuoco.

Questi ultimi, una volta giunti nella sua abitazione, con l’auto scala sono riusciti a far scendere l’uomo che pesa 160 chili. Sono state impegnate diverse squadre. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cervello. (fonte ANSA).