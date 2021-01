Covid. Nel catanese Guardia di Finanza sanziona titolare e cinque clienti che si allenavano in palestra.

Nonostante i controlli e nonostante le sanzioni elevate a carico di titolari e clienti, ancora una palestra è balzata agli onori della cronaca per non aver rispettato quanto disposto nel Dpcm in materia di divieto di apertura e allenamento.

La Guardia di finanza a Paternò, in provincia di Catania, ha infatti scoperto che una palestra era aperta ai clienti nonostante i divieti anti Covid. La scoperta ha portato all’elevazione di sanzioni a carico sia del titolare che di cinque clienti sorpresi ad allenarsi.

Il titolare, a quanto sembra, avrebbe giustificato il tutto con il fatto che si sarebbero allenati per una gara di interesse nazionale organizzata da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ma quando le Fiamme Gialle gli hanno chiesto ulteriori dettagli in merito, il titolare non avrebbe saputo indicare nemmeno data e luogo della gara alla quale, a suo dire, queste persone avrebbero dovuto prender parte.

Per tutti è arrivata la sanzione amministrativa, mentre per il titolare la segnalazione alla Prefettura che si pronuncerà circa la sospensione temporanea della sua attività.