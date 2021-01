Covid. In due settimane 5587 vaccinati in provincia di Caltanissetta.

CALTANISSETTA. Due settimane di lavoro “no stop” con 5587 vaccinati in provincia di Caltanissetta. E’ questo il bilancio che s’è fin qui registrato in provincia sul fronte delle vaccinazioni sulla base dei dati forniti dall’Asp di Caltanissetta.

Un bilancio certamente importante che la squadra vaccinale del Sant’Elia, impegnata in prima linea sul fronte delle vacinazioni, ha commentato in questi termini: “Il virus non si arresta, si diffonde velocemente costringendoci ad un nuovo lockdown. Ma noi non ci fermiamo. Siamo qui in prima linea a lottare contro il nuovo incremento dei contagi. Combattiamo insieme contro la paura, lo scetticismo, la disinformazione e soprattutto contro il tempo di replicazione virale”.

La squadra vaccinale ha poi concluso: “Non ci arrenderemo di fronte all’ennesimo periodo difficile. La scienza è riuscita a liberarci da innumerevoli malattie. Vaccinarsi è un gesto d’amore per se stessi e per gli altri. Noi ci crediamo e continueremo a lottare; credici anche tu”.