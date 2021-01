Covid, il virologo Pregliasco: “L’Italia rischia come la Francia, variante GB dominante a febbraio”

“Cominciano a esserci segni della presenza della variante inglese di Sars-Cov-2 in Italia. Cominciamo a vedere alcune situazioni, dei Comuni con focolai significativi. E c’è una certa preoccupazione. Anche per noi la tempistica di diffusione potrebbe essere quella prevista dalle proiezioni in Francia” dove, secondo un report firmato fra gli altri dalla scienziata italiana Vittoria Colizza, si ipotizza che la variante Gb possa diventare dominante entro fine febbraio-metà marzo. “E potrebbe succedere anche da noi così”. A esprimere preoccupazione per la velocità di diffusione della variante inglese e delle prospettive che anche in Italia possa correre è il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. Qual è la situazione in Italia “non è perfettamente chiaro, sicuramente qui non c’è al momento un’attività di sequenziamento” sui campioni positivi “sistematica e massiccia come per esempio sembra esserci in Francia”, spiega all’Adnkronos Salute. Ma casi come quello di Guardiagrele, in Abruzzo, dove sono stati rilevati diverse decine di contagi correlati alla variante Gb “sono un segnale da non sottovalutare”.