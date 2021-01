Covid: due preti positivi nel nisseno, tamponi a Guardia di Finanza

Covid: due preti positivi a Gela, tamponi a Due parroci di Gela sono risultati positivi al tampone ed ora sono in quarantena domiciliare. I due sacerdoti hanno scoperto, quasi per caso, di essere positivi al Covid-19 ma fino al pomeriggio di martedi’ hanno partecipato alle celebrazioni in due differenti parrocchie. Nel frattempo, dopo un paio di casi che si sono registrati presso la Guardia di Finanza di Gela, sono stati estesi i tamponi rapidi e molecolari a tutti i militari per arginare – sul nascere – un focolaio in caserma.