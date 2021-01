Campofranco. C’è il bando dei buoni spesa per i cittadini bisognosi causa emergenza Covid.

CAMPOFRANCO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Campofranco il bando per l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità in favore di cittadini a seguito dell’emergenza covid-19.

La scadenza delle domande, che dovranno essere presentato solo dall’intestatario della scheda familiare (capofamiglia) sotto forma di autocertificazione, è stata fissata per le ore 12.30 di venerdì 5 febbraio seguendo le indicazioni e le normative riportate nel bando.

Maggiori informazioni e ritiro del modulo di domanda possono essere richieste presso l’ URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – presso l’area amministrativa.