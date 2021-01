Campofranco. Ancora nove positivi al Covid. Domenica tamponi rapidi a Mussomeli per gli alunni.

CAMPOFRANCO. “Negli ultimi giorni abbiam avuto 5 dei 6 nostri concittadini che erano positivi, sono finalmente usciti dalla positività e sono tornati alla normale vita quotidiana. Di contro, però, la situazione in materia di positivi e isolati è purtroppo aumentata tanto che al momento abbiamo 9 nostri concittadini positivi al covid-19 di cui 2 ricoverati in ospedale reparto malattie infettive”.

Così il sindaco Rino Pitanza. “Abbiamo 19 nostri concittadini in isolamento obbligatorio in attesa dei tamponi di controllo come da protocollo medico che verranno fatti in questi giorni – detto il sindaco.

Nel frattempo, con la ripresa della didattica scolastica in presenza per gli alunni della seconda e terza media e per gli studenti delle superiori, insieme agli altri comuni e all’ASP, è stato organizzato uno screening per queste classi e per gli studenti che frequentano le scuole superiori a Mussomeli e per il personale scolastico al quale partecipano anche quelli di Campofranco. Lo screening si svolgerà domenica 31 gennaio a Mussomeli piazzale Mongibello dalle ore 8,30 alle 15,00 con i test rapidi che saranno gratuiti e volontari.