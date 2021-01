Caltanissetta. Studenti del Liceo Classico “R. Settimo” parteciperanno virtualmente a seduta del Parlamento Europeo di Strasburgo.

CALTANISSETTA. Una classe del Liceo Ruggero Settimo parteciperà, se pur virtualmente a causa dell’emergenza Covid, ad una seduta del Parlamento di Strasburgo. Dunque, una dimensione decisamente “europea” per il Liceo Classico “R. Settimo” che domani 22 gennaio vedrà la classe IVAC del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” partecipare ad una seduta del Parlamento europeo.

Un evento rilevante per una scuola come il Liceo classico nisseno che, come come scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, con altre 79 classi di tutta Europa parteciperà ad una seduta presieduta dal Presidente David Sassoli. Per quest’anno non sarà possibile sedere fisicamente nell’emiciclo, ma all’occasione di incontro e di confronto non si è voluto rinunciare, pertanto gli studenti saranno virtualmente ospiti del Parlamento di Strasburgo per discutere di “Environment and climate change”.

I ragazzi conosceranno il Parlamento per poi essere chiamati a presentare proposte nell’”Innovation lab”, guidati da Emma Soto, con domande e risposte e presentazione di idee innovative per la salvaguardia dell’ambiente.

La scuola nissena, invitata a partecipare al programma Euroscola grazie alla prof.ssa Roberta Valenza, che ha coinvolto gli studenti già lo scorso anno in percorsi mirati alla conoscenza delle attività e del funzionamento del Parlamento, si è posta l’obiettivo di favorire la conoscenza delle istituzioni nel percorso di Educazione Civica non soltanto con lo studio in classe, ma con attività di natura operativa che mettano le giovani generazioni a confronto con realtà concrete che possano orientare i ragazzi anche nelle scelte future non solo da professionisti, ma soprattutto da cittadini.