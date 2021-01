Caltanissetta, Pietro Leone: menzione speciale al concorso nazionale “Testimoni dei Diritti al Senato”

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’istituto comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta, del plesso “Pietro Leone”, diretto dal Dirigente scolastico Rosa Cartella, hanno ricevuto la menzione speciale al concorso nazionale “Testimoni dei Diritti al Senato” per il progetto “SCUOLA E PERSONA” dal titolo “Ogni persona ha valore”.

Tale percorso, ormai presente nella scuola da molti anni, ha lo scopo di favorire la crescita dei valori di rispetto per ogni individuo, di accoglienza, di solidarietà.

La docente referente, prof.ssa Pelonero Marilena, ha seguito gli studenti, coadiuvata dai professori Cordova Maria Teresa e Piccini Claudio per la sezione riguardante i valori dello sport. Il progetto lo scorso anno ha avuto la collaborazione della prof.ssa Di Caro.

Il percorso è stato lungo ed impegnativo ma i ragazzi hanno sempre lavorato con costanza e dedizione cosi come espresso nella motivazione della commissione, composta da membri del Senato sui diritti umani e del Miur, “Per l’entusiasmo e l’impegno con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno operato nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.”

Dopo aver superato la fase regionale (L’USR SICILIA ha selezionato il progetto dell’Istituto comprensivo Martin Luther King tra tante scuole della Sicilia) i ragazzi hanno avviato la pubblicazione periodica di tutte le attività svolte, sul Sito del Senato per i ragazzi fino a giungere alla selezione nazionale tra tante scuole d’Italia.

Il bando chiedeva di scegliere un articolo della dichiarazione universale dei diritti umani e di fare delle proposte di concreta attuazione nel territorio. Si è deciso per l’articolo “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire in spirito di fratellanza”.

Tale scelta è scaturita dal fatto che ai ragazzi stava molto a cuore questo tema ed avevano il desiderio di conoscere le leggi ma anche di “vivere” delle esperienze sia a livello locale che internazionale che potessero aiutarli a diventare cittadini attivi e consapevoli.

Gli alunni hanno vissuto esperienze dirette incontrando i protagonisti di vari settori della società e hanno svolto le attività più varie.

Hanno avuto modo di incontrare personaggi dello spettacolo e dello sport quali Giamluca Zambrotta, Roberto Cammarelle, Irma Testa, i cooperanti del Libano, i volontari di associazioni di volontariato Caltanissetta che si occupano di aiutare le persone più bisognose (Croce Rossa, Migrantes,) in occasione del Natale gli alunni non hanno voluto rinunciare a dei momenti solidali in favore delle persone cui sono molto legati: i bambini in difficoltà, gli anziani della casa di riposo , i ragazzi diversamente abili di alcune comunità di Caltanissetta e dei bambini adottati a distanza in Africa.

Il Dirigente scolastico Rosa Cartella ha tenuto a sottolineare: “Compito della scuola è quello di formare i cittadini del futuro. I ragazzi sono i nuovi cittadini, vivono il territorio, si rendono conto di ciò che li circonda, in particolare delle problematiche sociali e ne prendono atto intervenendo attivamente. Sono orgogliosa dei miei studenti, come dice Charles Hardy: – La cittadinanza è l’occasione per fare la differenza nel luogo in cui appartieni”.

Alla fine del percorso è stato somministrato un questionario di gradimento rivolto ad alunni e genitori coinvolti che ha dato esiti positivi. Il progetto, durante questi anni, ha già ricevuto preziosi riconoscimenti quali l’udienza privata da Papa Francesco in occasione del Dono Day, il primo premio per il video “dono il mio tempo e ci guadagno” e il logo dell’UNSESCO per i valori dell’educazione e del rispetto.

La premiazione delle scuole selezionate si svolgerà presso il Senato della Repubblica di Roma. La data sarà stabilita compatibilmente alle restrizioni imposte dalla pandemia.

Nella foto allegata l’incontro del 19 dicembre 2019 presso i locali del plesso “Pietro Leone” di Caltanissetta: La preside Rosa Cartella con Alice Boffi, cooperante del Libano, della Fondazione AVSI, inoltre erano presenti esponenti del Comune di Caltanissetta, della Croce Rossa, delle Associazioni Migrantes, Caritas, genitori degli alunni e docenti.