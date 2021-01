Caltanissetta. Liceo Classico “R. Settimo”: nuova offerta formativa al Liceo Linguistico con tre opzioni.

Il Liceo “Ruggero Settimo”, il primo Liceo Linguistico autorizzato dal Ministero dell’Istruzione a Caltanissetta, propone dal prossimo anno scolastico una nuova offerta formativa, per incontrare le esigenze dei giovani sulla frontiera dell’innovazione culturale e dell’efficacia professionale nella contemporaneità.

Per la prima volta sarà possibile personalizzare il proprio percorso formativo scegliendo fra tre opzioni di lingue straniere:

Opzione 1 : INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

: Opzione 1a : INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO con Esabac (doppio diploma riconosciuto in Italia e in Francia-Baccalauréat):

: (doppio diploma riconosciuto in Italia e in Francia-Baccalauréat): Opzione 2 : INGLESE-FRANCESE-TEDESCO con Esabac (doppio diploma riconosciuto in Italia e in Francia-Baccalauréat):

: (doppio diploma riconosciuto in Italia e in Francia-Baccalauréat): Opzione 3: INGLESE-SPAGNOLO- TEDESCO.

Inoltre sarà possibile, a scelta dello studente, potenziare il percorso con DIRITTO ed ECONOMIA (2 ore settimanali al biennio con possibilità di prosecuzione al triennio), e/o aggiungere lo studio della lingua CINESE (consolidato da anni) a partire dal biennio.

Un Liceo Linguistico della comunicazione internazionale completo, ricco di laboratori linguistici e ambienti di apprendimento dotati di tutte le tecnologie più avanzate propone ai giovani la preparazione ottimale per affrontare con successo qualsiasi scelta universitaria e carriera professionale.

La tradizione formativa del Liceo Linguistico del “Ruggero Settimo”, implementata ogni anno con stage all’estero, seminari formativi, gemellaggi con scuole di paesi stranieri, progetti Erasmus, affiancamento dei docenti madrelingua, esperienze laboratoriali, ha prodotto negli ultimi decenni percorsi prestigiosi per gli studenti che lo hanno frequentato e che hanno investito proficuamente le competenze maturate nella nostra scuola: 48 ricercatori e docenti universitari, 12 dirigenti di organismi internazionali, centinaia di professionisti di ogni disciplina si sono affermati nella società grazie alla solida preparazione acquisita (dati riscontrati nelle statistiche nazionali, Eduscopio e rilevazioni ministeriali).

A Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, una scuola di eccellenza si rinnova per accompagnare i giovani con serietà e flessibilità nel mondo del lavoro attraverso una completa formazione liceale, proiettata in un contesto sempre più globale, in cui la padronanza delle lingue è il nuovo codice comunicativo indispensabile per qualificare le professioni e rendere competitive le carriere.