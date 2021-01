Caltanissetta, Covid: Sabato screening gratuito per scuole medie e superiori

Per assicurare un sicuro rientro a scuola, proprio come programmato per le scuole primarie nelle scorse settimane l’Asp di Caltanissetta ha programmato uno Screening gratuito mediante tampone antigenico rapido.

Sabato 30 gennaio, dalle ore 8.30 alle 15.00, in via degli orti a Caltanissetta, potrà recarsi al Drive in tutta la popolazione scolastica e il corpo docente delle scuole superiori e della seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media).

I risultati dello screening daranno utili informazioni, sia per lo stato di salute degli interessati che per la ripresa delle attività didattiche in presenza, pertanto si invita ad una massiccia adesione.