Blitz a Catania, 17 arresti: sgominato spaccio a San Cristoforo

Blitz antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Catania: eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 10 indagati, mentre per altri sette sono scattati i domiciliari: il reato contestato e’ di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. Per altri cinque indagati il gip ha deciso l’ordine di dimora. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Catania, e’ denominata ‘Concordia’, dal nome della strada su cui i magistrati della Dda e i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno concentrato le indagini disarticolando una fiorente piazza di spaccio nell’antico quartiere di San Cristoforo. Sgominato anche un secondo gruppo criminale che si occupava di vendere cocaina e crack direttamente a domicilio e su ordinazione, rifornendo gli ambienti della movida catanese.