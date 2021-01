Anno scolastico 2021/22: al Volta di Caltanissetta apre il Liceo Linguistico Anglo-Cinese

Dal prossimo anno scolastico 2021-2022 apre presso l’IISS Volta di Caltanissetta il nuovo corso di studi Liceo Linguistico Anglo-Cinese, per il quale è possibile effettuare le iscrizioni, come per gli altri corsi , fino al 25 gennaio 2021.



Il percorso del Liceo linguistico Anglo-Cinese “Alessandro Volta” è indirizzato all’approfondimento di una dimensione mondiale e non solo europea dell’apprendimento linguistico, attraverso lo studio dell’Inglese (Lingua e cultura 1), del Cinese e dell’Arabo (Lingua e cultura 2 e 3).



La scelta del Cinese, per il quale l’Istituto Volta ha maturato in questi anni solida esperienza grazie ad uno specifico potenziamento curriculare, è motivata dal ruolo di evidente importanza internazionale assunto dalla lingua in diversi ambiti, dagli affari al commercio, alle attività produttive, all’arte, al turismo.

L’inserimento dell’Arabo è finalizzato all’acquisizione dì competenze in una lingua che, nel nostro territorio e in generale in Italia e nell’area del Mediterraneo, è diventata un veicolo comunicativo importante non solo dal punto di vista linguistico, ma anche come ponte gettato fra culture diverse.



Il Liceo Linguistico “A. Volta” consente di conseguire le certificazioni Cambridge (la scuola è centro di preparazione e sede di esami Cambridge) e le certificazioni di lingua cinese HSK, che offrono la possibilità di richiedere e ottenere borse di studio onnicomprensive per studiare in Cina per periodi di diversa durata (la scuola da diversi anni ha istituito protocolli d’intesa con l’Istituto Confucio di Enna). Sia le certificazioni Cambridge che le certificazioni HSK costituiscono un titolo riconosciuto a livello internazionale, utile sia per gli studenti che desiderano frequentare università straniere sia per coloro che intendono presentarsi sul mercato del lavoro.



Anche attraverso soggiorni, scambi e stages, gli alunni del Liceo Linguistico approfondiscono e sviluppano le conoscenze e le abilità necessarie per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà molto diverse da quella italiana e maturano una visione critica della realtà.

Data l’importanza assunta dalla conoscenza delle lingue e dalla dimensione multiculturale nella realtà contemporanea, il percorso consente la prosecuzione degli studi in tutti i percorsi universitari, l’accesso ai corsi post-diploma nei settori dei servizi o del turismo, l’accesso a scuole per traduttori e interpreti, la possibilità di lavoro nell’editoria, nella pubblicità, nelle pubbliche relazioni, nella comunicazione.