Vax Day: primario Pronto Soccorso primo vaccinato in Sicilia. Al via vaccinazioni nell’ospedale Civico, oggi altri 85

Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, e’ stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day. La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer e’ avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, cosi’ come prevede il Piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni stanno assistendo il Governatore Musumeci e l’assessore alla Salute Razza.

Il secondo ad essere vaccinato e’ stato il presidente dell’Ordine dei Medici della Sicilia Toti Amato. Questa mattina saranno sottoposti al vaccino i nove rappresentanti dell’Ordine dei medici (uno per ogni provincia), cinque medici di medicina generale, cinque pediatri di libera scelta, cinque medici di continuita’ assistenziale e 10 rappresentanti del 118 (tra medici, infermieri e autisti soccorritori). Inoltre verranno sottoposti a vaccinazione tre rappresentanti dell’Ismett, tre della Fondazione Giglio di Cefalu’ e 15 dipendenti della stessa Arnas Civico. Nel pomeriggio tocchera’ ai primi 30 anziani delle Rsa. Nei giorni successivi e fino al 30 dicembre si procedera’ con le vaccinazioni al ritmo di 200 dosi giornaliere.