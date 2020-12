Vaccinazione anti Covid. Amenta (Pd): “Grande momento; ora necessaria una sinergia tra Governo e Regione Siciliana”.

“È un grande momento per l’intero Paese quello che inizia oggi con la fase 1 della campagna di vaccinazione anti Covid-19, dopo mesi di sofferenze, ristrettezze e apprensioni. Grazie, dunque, allo straordinario piano di distribuzione messo in atto dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, attraverso l’imponente squadra multiforze e la macchina organizzatrice delle nostre Forza Armate che si sono occupate, e si occuperanno, della distribuzione alle strutture che saranno collocate in ogni regione per la consegna ad ogni singolo sito di somministrazione”.

Così il Coordinatore Regionale Sicilia Base Riformista PD Paolo Amenta (nella foto). Che ha aggiunto:

“L’arrivo in Italia del vaccino della Pfizer-Biontech porta con sé la speranza e la fiducia di uscire fuori da una pandemia che ha mietuto troppe vittime e messo in ginocchio persone e l’economia del Paese. Inizia con oggi, dunque, con la vaccinazione di chi sta in prima fila, personale sanitario e personale delle Rsa, una nuova fase e come Base Riformista Sicilia siamo fiduciosi che il Piano approntato dal Governo, in sinergia con le Regioni, per l’uso di queste prime 9.750 dosi, 685 delle quali destinate alla Sicilia, avrà un riflesso positivo su tutta la popolazione che dovrà costantemente essere informata con chiarezza, per rafforzare quel sentimento di fiducia necessario in un momento così delicato”.

Amenta ha poi concluso: “Per quanto riguarda la Sicilia, pertanto, a Palermo avverrà la somministrazione al personale sanitario e delle Rsa delle varie province (all’Arnas Civico, Policlinico Giaccone, Vialla Sofia – Cervello, Asp Palermo – Ville delle Ginestre), e dal 4 gennaio dovrebbero essere disponibili altre 70 mila dosi per le vaccinazioni di massa, per questo sarà importante conoscere le strutture e i dettagli delle somministrazioni. Informazioni necessarie che dovranno sgombrare dubbi e infondere fiducia nei cittadini”.