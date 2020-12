Sutera è conosciuta in tutto il mondo per il suggestivo Presepe Vivente che vede come sfondo il caratteristico quartiere arabo del Rabato. Quest’anno la pandemia ha bloccato la 23° Edizione, ma l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Kamicos non si sono fermati! Hanno allestito all’ingresso del Rabato, dentro una delle postazioni che ogni anno si è animata, un bellissimo Presepe, donato dall’Associazione Kamicos, per lasciare accesa la speranza di un felice Natale.