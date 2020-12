Superbonus, primo cantiere a Gela. Viceministro Cancelleri: “Rimettiamo in pista il paese”

Il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, questa mattina ha voluto presenziare, accompagnato dal sottosegretario Riccardo Fraccaro, all’inaugurazione del primo cantiere a Gela, in provincia di Caltanissetta, aperto con i benefici del Superbonus al 110%. L’intervento interessa un complesso di 4 condomini e consente di riqualificare gli immobili in maniera gratuita grazia alla detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o allo sconto totale in fattura.

“Il Governo ha voluto fortemente la misura del superbonus, questo provvedimento aggredisce la crisi economica creando posti di lavoro. Abbiamo sempre avuto chiara l’idea che alla perdita di lavoro dovevamo rispondere con nuovi posti di lavoro. Un vecchio slogan diceva: se riparte il mattone riparte il lavoro! E noi stiamo facendo questo… rimettiamo in pista dal piccolo artigiano, l’intero Paese!”.

Queste le dichiarazioni del Viceministro Cancelleri alla stampa a conclusione dell’evento. Sul posto il sindaco di Gela, Lucio Greco, il Vescovo Mons. Rosario Gisana e i presidenti delle associazioni di categoria.