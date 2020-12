Sommatino. Nuovo caso di positività. I casi salgono a 21. Tre i nuovi guariti.

SOMMATINO. Una persona è risultata positiva a seguito dei tamponi molecolari effettuati nei giorni 26-27-28 novembre. Tre, invece, sono quelle risultate negative e guarite. Il paziente positivo è stato ricoverato in malattie infettive.

Il totale dei positivi, come ha ribadito il sindaco Elisa Carbone, è di 21. “I dati – ha ribadito il sindaco – ci dicono che la situazione è in continua evoluzione per cui è fondamentale rispettare le regole. Le riaperture di questi giorni possono avere una ricaduta pesante sulla nostra comunità. Non prendete alla leggera la situazione”.