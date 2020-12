Sommatino. Il sindaco: “Chiusura dell’ingresso del plesso scolastico di viale Garibaldi non dovuto a caduta di calcinacci”.

SOMMATINO. Relativamente all’avvenuta chiusura dell’ingresso principale del plesso scolastico di viale Garibaldi, il sindaco Elisa Carbone (nella foto) ha inteso chiarirne le ragioni.

In una nota ha rilevato: “Vogliamo chiarire che non si è verificata alcuna caduta di calcinacci; ma visto che da un esame visivo si è notato un leggero rigonfiamento dell’intonaco sotto il davanzale della finestra, il Comune si è subito attivato per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e nell’attesa, per proteggere l’incolumità della popolazione scolastica, è stato disposto il divieto di utilizzo dell’ingresso principale”.

Dunque, un intervento a scopo precauzionale non legato a caduta di calcinacci ma legato all’esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità di alunni, docenti e personale scolastico.