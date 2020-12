Sicilia, Patto Lega – MPA fa “storcere il naso” ai moderati. PD accoglie chi è aperto al dialogo

“Una strana alleanza, tutta a scapito dei veri interessi dei siciliani, quella consumata nelle ultime ore tra la Lega di Salvini e il gruppo autonomista siciliano dell’MPA dell’ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo. I moderati siciliani, anziché dialogare con quei gruppi centristi e di area cattolica dell’Isola, che potrebbero essere vicini alle proprie radici e alla propria cultura meridionalista, preferiscono ‘apparentarsi’ con una forza politica lontana anni luce da quella cultura; lo stesso partito che in Europa si astiene sul bilancio che sblocca i 209 miliardi del Recovery Fund destinati all’Italia, molti dei quali al Sud”. Così il coordinatore regionale di Base Riformista Pd in Sicilia Paolo Amenta.

“C’è ancora tempo per evitare alla nostra terra quest’ultimo colpo, – continuano da Base Riformista Sicilia – ci rivogliamo in particolare alle donne e agli uomini moderati, anche a quelli che talvolta hanno votato MPA e che vogliono guardare ad un futuro migliore per la nostra Sicilia: i moderati non possono stare con la Lega e il centrodestra di Salvini. Basta un po’ di coraggio in più, di responsabilità e buon senso, – conclude Amenta – per guardarsi attorno e incominciare a dialogare con noi del Pd.

Gli unici chi vedono la Sicilia con gli stessi occhi dei siciliani e antepongono, agli interessi di una parte, obiettivi più profondi che riguardano il bene di una comunità intera”.