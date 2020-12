Sicilia, due ciclisti soccorsi sull’Etna dalla GdF: erano stati colti di sorpresa da una nevicata

Due giovani ciclisti sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi (Catania), sull’ETNA, a quota 1.880 metri, nei pressi del rifugio ‘La Galvarina’, ad Adrano. I due ciclisti, di 18 e 19 anni, originari di Bronte, erano in seria difficolta’ a causa delle cattive condizioni meteo: erano partiti dalla loro citta’ per un giro in mountain-bike attraverso un percorso per ciclisti esperti che passa da Maletto e che entrando all’interno del demanio forestale si inerpica fino al rifugio ‘Monte La Nave’.

Nel corso del loro percorso, pero’, i due sono stati sorpresi da una nevicata e dopo un problema fisico per il piu’ giovane hanno deciso di chiamare i soccorsi inviando le loro coordinate attraverso Whatsapp alla sala operativa del Comando provinciale della guardia di finanza. In attesa dei soccorsi, i due ciclisti hanno tentato di proseguire fino a un antico ricovero di pastori ma qui hanno iniziato ad avere i primi problemi di ipotermia. A quel punto le fiamme gialle li hanno spronati a proseguire fino al bivacco ‘La Galvarina’, per accendere un fuoco e dove sono stati soccorsi dalla pattuglia Sagf.