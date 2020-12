Sicilia, covid. Controlli al porto di Messina: 16 positivi su oltre 400 tamponi

Sono 16 i positivi individuati nei quattro drive-in allestiti al porto di Messina che hanno effettuato oltre 400 tamponi veloci sui chi e’ arrivato in Sicilia attraverso lo Stretto. Il dato e’ stato reso noto dalla Regione nel secondo giorno dall’entrata in vigore dell’ordinanza emanata dal governatore Nello Musumeci, che prevede controlli per tutti i cittadini che giungono in Sicilia per trascorrere le festivita’ natalizie.

All’aeroporto di Catania, fino alle 17 di oggi, sono stati effettuati oltre 650 test ed e’ stato individuato e isolato un solo cittadino risultato positivo al Covid-19.