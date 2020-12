Serradifalco. Manutenzione per i tre defibrillatori. Servizio momentaneamente sospeso.

SERRADIFALCO. I tre defibrillatori presenti a Serradifalco, a seguito della manutenzione degli apparecchi e alla sostituzione delle batterie e delle placche scadute, sono stati rimossi dalle apposite postazioni di Via Duca, Via Roma e Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

A farlo sapere alla cittadinanza è stato il presidente dell’associazione No Serradifalko Marcello Palermo, che ha aggiunto: “Pertanto il servizio è momentaneamente sospeso e la Centrale Operativa 118 ha ricevuto la nostra comunicazione. Sarà nostra cura avvisare i cittadini del ripristino dei defibrillatori e dell’operatività del servizio stesso”.