Serradifalco. In contrada Banduto presto arriverà il metano. Il sindaco: “311 mila euro di interventi previsti”.

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato che cinquanta famiglie abitanti in contrada Banduto saranno presto servite da una rete di metano che sarà al servizio non solo delle private abitazioni ma anche degli impianti produttivi presenti nella zona artigianale.

I lavori, secondo quanto comunicato dal sindaco, ammontano a 311 mila euro, e saranno interamente finanziati da Italgas e prevedono la realizzazione della rete e delle condutture attraverso le quali il metano potrà arrivare sia nelle case degli abitanti di contrada Banduto che negli impianti produttivi della zona artigianale.

Si tratta di un provvedimento importante nella misura in cui da anni ormai in contrada Banduto si attendeva una simile importante scolta. Il progetto esecutivo è stato ultimato, per cui tra non molto saranno appaltati i lavori che saranno realizzati in circa sei mesi.