Serradifalco. C’è il bando per la nomina del direttore artistico del Teatro comunale “De Curtis”.

SERRADIFALCO. E’ stato emanato dal sindaco Leonardo Burgio il bando per procedere alla nomina del direttore artistico del teatro comunale “Antonio De Curtis”.

Dal 2015 al 2020 il direttore artistico è stato Vincenzo Volo. Al bando potrà partecipare chiunque sia interessato ed abbia i necessari requisiti culturali e comprovate capacità organizzative. Le istanze dovranno pervenire entro le 9,30 del 28 dicembre.

I candidati dovranno presentare curriculum vitae con titoli artistici, competenze e capacità. La nomina del direttore artistico sarà fatta dal sindaco Leonardo Burgio sentita la Giunta comunale entro il 29 dicembre.

L’istanza va presentata di persona presso l’ufficio protocollo del Comune in via Cavalieri di Vittorio Veneto in busta chiusa e siglata. L’incarico a direttore artistico del Teatro comunale “De Curtis” avrà carattere fiduciario e durerà per il periodo di sindacatura di Burgio. Per ogni informazione ulteriore ci si può rivolgere al responsabile dell’area amministrativa del Comune, Giuseppe Benfante Picogna, in orario previsto per ricevimento del pubblico.