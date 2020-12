Scuola: il 7 gennaio si torna in aula. Il 50% del monte orario sarà didattica in presenza

Facendo seguito all’intesa raggiunta il 24 dicembre in occasione della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti Locali, è stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute che, per il periodo che va dal 7 gennaio al 15 gennaio, fissa come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza.

L’ordinanza sarà valida anche per le Regioni a Statuto speciale come la Sicilia.

Gli studenti delle scuole medie superiori, dunque, devono spegnere i pc e preparare gli zaini per poter tornare tra i banchi di scuola.

L’ordinanza ha validità fino al 15 gennaio. La stretta tempistica è motivata dal desiderio di raggiungere un altro obiettivo: quello di estendere, ove possibile, il limite al 75%.