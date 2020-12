Scuola, Azzolina: “Ad agosto chiuse; al massimo in aula a giugno”

In merito al possibile allungamento dell’anno scolastico all’estate, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo a ‘L’Aria di domenica’ su La7, ha specificato che “le scuole ad agosto non puoi tenerle aperte”, semmai “si puo’ pensare al massimo ad allungare il calendario scolastico al mese di giugno”.

Azzolina ha ricordato che “il sabato in classe gia’ c’e’, soprattutto al Sud” e che “su ulteriori scaglionamenti la scuola non si tirera’ indietro” e per questo si faranno gli opportuni ragionamenti, del resto “i tavoli con i prefetti servono anche a questo”, il tutto con “l’obiettivo di riportare gli studenti in classe”, in quanto “la scuola non e’ solo apprendimento”.