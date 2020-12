Santa Caterina. Solidarietà: riconoscimento a Paolo Antonio Spitale dall’ambasciatore della Liberia in Italia.

SANTA CATERINA. La solidarietà autentica, quella fatta in silenzio, la solidarietà generosa, disponibile senza nulla in cambio. E’ quella che ha avuto come protagonista il caterinese Paolo Antonio Spitale.

Proprio a lui l’Ambasciatore generale della Liberia in Italia, il dott. Riccardo Milici, ha conferito un apprezzamento per la sua solidarietà verso le persone più bisognose. Il riconoscimento è stato conferito su proposta del general consulting dell’ambasciatore, il dott. Michele Antonio Tramontana.

Paolo Antonio Spitale, per altro, è molto conosciuto a Santa Caterina dove gestisce una rosticceria. Persona sempre attenta ai bisogni degli altri, Paolo Antonio Spitale in questi anni ha, operando nel massimo riserbo, fatto del bene in maniera discreta e sempre continua.

Gesti che Michele Antonio Tramontana, nel suo ruolo di general consulting dell’ambasciatore della Liberia, non ha lasciato che passassero sotto traccia. E così ecco che l’ambasciata liberiana in Italia ha deciso di conferire a Paolo Antonio Spitale un riconoscimento davvero prestigioso.

Apprezzato in paese per la sua semplicità ed umanità, Spitale ha accolto come sempre con estrema tranquillità il riconoscimento. Grande la gioia dello stesso Michele Tramontana che ha ribadito come si tratti di una gran bella gioia non solo per Paolo Antonio Spitale ma per tutta la comunità caterinese che ha sempre avuto nella sua persona un valore aggiunto.

Tramontana ha ricordato che Spitale ha collaborato con la segreteria particolare dell’Ambasciatore generale della Liberia per l’Italia, con opere di bene in favore dei più bisognosi. Di certo una persona che costituisce un esempio e un motivo di orgoglio per tutta la comunità caterinese.

Il dott. Riccardo Milici , Ambasciatore generale della Liberia in Italia,