RIESI. Nella giornata di domani, 8 dicembre, nonostante la giornata festiva, sarà assicurato il servizio di raccolta dell’indifferenziata.

A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale che ha comunicato come, nonostante domani sia festivo, il servizio verrà svolto regolarmente per assicurare in maniera adeguata la pulizia del centro abitato.