Riesi. Nuovi casi di positività, ma c’è attesa per la comunicazione di guarigione di 12 persone.

RIESI. Nella giornata di ieri VENERDI’ 4 Dicembre a Riesi si sono registrati nuovi casi di positività. A renderlo noto è stato il Comune nel suo report sulla base dei dati dell’Asp.

In particolare, due soggetti, già riscontrati positivi nei giorni precedenti da Laboratori privati, sono stati confermati con l’esito del tampone molecolare fatto dall’Asp di Caltanissetta. Inoltre 2 soggetti, già riscontrati positivi nei giorni precedenti da Laboratori privati, non sono stati confermati dall’esito del tampone molecolare fatto dall’Asp di Caltanissetta. Ci sono stati anche 4 soggetti guariti clinicamente dal Covid 19.

Si resta in attesa della comunicazione di guarigione di 12 soggetti dichiarati positivi da oltre 21 giorni e asintomatici da oltre 10 giorni. Pertanto, a Riesi sino alle ore 24 di ieri, è di 51 il totale degli attuali positivi al COVID-19: 47 asintomatici e 4 sintomatici; di questi, 48 sono quarantena domiciliare, 2 ricoverati in ospedale ed uno in Rsa.