Riesi. Appello del Comune alle famiglie degli studenti pendolari che intendono fruire del trasporto pubblico.

RIESI. Il Comune di Riesi ha comunicato che, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria che limita la capacità dei mezzi di trasporto adibiti al servizio scolastico al 50%, e in considerazione dell’apertura delle scuole prevista per il 7 gennaio 2021 con attività in presenza al 75% , la SAIS Trasporti gli ha richiesto di raccogliere le adesioni di coloro che intendono fruire del trasporto pubblico.

Pertanto, si chiede alle famiglie dei ragazzi studenti pendolari di comunicare di volere fruire del trasporto pubblico entro e non oltre il 24/12/2020 ore 10:00, al fine di consentire alla ditta di trasporto di organizzare idoneo servizio scolastico.

Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Riesi ed è scaricabile sul sito www.comune.riesi.cl.it.