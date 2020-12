Reddito di Cittadinanza, Meloni: “Dati dimostrano ennesimo disastro M5s”

“Ennesimo disastro M5s: su una platea di circa 3 milioni di beneficiari del reddito di cittadinanza, solo in 192 mila hanno trovato lavoro e lo hanno fatto da soli senza l’intervento dei 2 mila e 700 navigator costati 180 milioni di euro. Senza dimenticare il flop dell’Anpal, l’agenzia per la quale spenderemo altri 10 milioni di euro con questa manovra e che e’ guidata da un signore come Domenico Parisi, al quale piacciono molto i viaggi in business class per gli Stati Uniti.

Il reddito di cittadinanza e’ un disastroso mix di assistenzialismo e precarieta’ e Fratelli d’Italia lo aveva denunciato fin dall’inizio. Disoccupazione e poverta’ si combattono mettendo le aziende nelle condizioni di assumere, non col metadone di Stato”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.