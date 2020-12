Rassegna Stampa. Caltanissetta, Tesoreria Comunale: lunedì la nuova gestione nell’ordine del giorno

Nella prossima seduta del Consiglio comunale (convocata per lunedì prossimo 28 dicembre), oltre che del riconoscimento di un debito fuori bilancio, si parlerà anche della nuova convenzione per la gestione della Tesoreria comunale e – altro punto – della razionalizzazione delle “partecipate” di cui il Comune di Caltanissetta è socio. Per quanto riguarda l’affidamento del servizio di Tesoreria la durata sarà triennale, così come lo è (quasi) stato l’ultimo affidamento che ha coperto il periodo 1 maggio 2015/31 dicembre 2017 e che è stato espletato da Unicredit. In prossimità di quella scadenza, non essendo stato definito l’iter per il rinnovo, il servizio venne mantenuto dallo stesso istituto di credito con due proroghe semestrali che servirono a coprire l’intero anno 2018. Nell’imminenza di quella scadenza, venne attivata la procedura ad evidenza pubblica ma la gara andò deserta per cui venne concessa all’Unicredit una ulteriore proroga “tecnica” per il primo semestre 2019. Fu avviato nel frattempo l’iter per la definizione di una nuova convenzione che venne approvata dalla Giunta municipale il 13 dicembre 2018 e dal Consiglio comunale (con alcuni emendamenti) il 2 aprile 2019. Venne quindi indetta una ulteriore gara ad evidenza pubblica ma anche quella rimase deserta, per cui si sono rese necessarie altre proroghe, l’ultima delle quali scade alla fine di questo mese di dicembre. Inoltre si pensò di apportare una ulteriore modifica della convenzione per renderla “adattabile al mercato, considerate le reiterate gare andate deserte”. Lunedì prossimo il nuovo schema di convenzione verrà portato all’esame del Consiglio comunale, ma è pensabile che almeno per il primo semestre 2021 verrà concessa all’Unicredit l’ennesima proroga. Pure il 28 dicembre (a partire dalle 8,30) si parlerà, quindi, della razionalizzazione periodica delle “partecipate”, così come è stato fatto un anno fa dallo stesso Consiglio comunale, per individuare, eventualmente, partecipazioni da alienare. Il monitoraggio della situazione, sulla base della relazione tecnica redatta dagli uffici comunali, è stato già visionato e valutato dalla Giunta municipale lo scorso 24 novembre che, nell’approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune alla fine del 2019, ha inviato il documento al Consiglio comunale per la ratifica annuale. Il Comune di Caltanissetta ha partecipazioni nel Consorzio Universitario che gestisce i corsi universitari in città (20%), nella società Gal Terre del Nisseno che si occupa della promozione, della incentivazione delle attività agricole e dei prodotti tipici locali (2,22%) e della Srr Ato 3 che è l’organismo territoriale che si occupa della gestione integrata dei rifiuti (44.73%). Inoltre il Comune di Caltanissetta ha già avviato le procedure per il recesso dal Distretto Turistico Valle dei Templi la cui attività è in una fase di stallo a seguito delle decisioni della Regione di modificare l’orientamento in tema di valorizzazione dei distretti turistici.