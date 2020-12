Nove Comuni della provincia di Caltanissetta destinatari del fondo nazionale per le aree interne.

In arrivo 210 milioni per le aree interne. Lo ha reso noto il deputato nazionale Dedalo Pignatone del M5S. “Il Governo – si legge in una nota – ha stanziato un cospicuo fondo rivolto ai Comuni di aree interne e montane.

È una misura oggi più che mai fondamentale sia per lo sviluppo locale che per fronteggiare la crisi dell’ultimo periodo. Quote e aree sono state stabilite in base alla dimensione e alla perifericità”.

In provincia di Caltanissetta i Comuni individuati sono: Acquaviva Platani: € 55.394Bompensiere (nella foto): € 43.992Campofranco: € 114.740Marianopoli: € 80.414#Milena: € 114.356Resuttano: € 84.432#Sutera: € 66.974Vallelunga Pratameno: € 126.379Villalba: € 74.182.

“I Comuni – ha concluso l’on. Pignatone – potranno investire queste risorse per sostenere le attività produttive, artigianali e commerciali del territorio. Ancora un’ulteriore misura per aiutare nel concreto le piccole e medie imprese, gande ricchezza della nostra terra”.