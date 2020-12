Non c’è Covid che tenga: Messi-Ronaldo, a voi due!

È l’evento più atteso di questa Champions League da quando sono stati sorteggiati i gironi. È forse l’ultimo atto di una sfida che ha segnato un’epoca, più di un decennio di trionfi, sconfitte, Palloni d’Oro, Champions League, centinaia, migliaia di gol e soprattutto milioni di bambini e appassionati cresciuti nel loro mito. All’andata fu il virus, protagonista indiscusso dell’anno passato, ad impedire che i due si incontrassero; ma questo martedì sera, in un Camp Nou purtroppo vuoto, la sfida del XXI secolo si riproporrà.

Ronaldo contro Messi è, ovviamente, anche Barcellona contro Juventus: una sfida che vale molto, anche se il livello delle due squadre, data la fase di transizione che entrambe stanno vivendo, non è più quello di qualche anno fa. Le due si giocheranno la testa del girone, con il Barcellona che parte ampiamente favorito. I blaugrana infatti hanno tre punti più dei bianconeri e hanno il vantaggio degli scontri diretti, avendo vinto 2-0 a Torino. Per passare da prima del girone la Juve dovrebbe vincere segnando almeno 3 reti, almeno 2 gol di scarto (0-3, 1-3, 1-4 e così via). In caso di 2-0 esterno sarebbero Messi e compagni a proseguire, vista la miglior differenza reti complessiva.

Per due campionissimi di nuovo faccia a faccia, tanti campioni, o aspiranti tali, non saranno della partita. Nel Barcellona infatti mancheranno quattro pezzi grossi: Fati, Piqué, Dembelé e Sergi Roberto sono tutti assenti per noie fisiche, e della freschezza del primo, infortunatosi al menisco, si sentirà molto la mancanza. La Juventus invece sarà priva di Buffon, Chiellini e Demiral e, a tal proposito, sarà interessante testare la tenuta di una difesa che ha subito gol in ben 8 delle ultime 10 partite.

Barcellona e Juventus, come dicevamo, stanno vivendo un anno di transizione. In questo 2020-2021 infatti le due hanno perso lo smalto degli scorsi anni e sono leggermente in ritardo rispetto alla testa della classifica dei rispettivi tornei nazionali. I vari campionati appaiono molto incerti, con molte più squadre in lotta per la vetta. Come se non bastasse, il Barcellona è segnato da problemi societari gravi da cui la squadra è stata sicuramente influenzata.

Oltre alle grane societarie, sono decenni che le performance casalinghe blaugrana non registrano risultati così deludenti (14 punti raccolti in 10 partite). Per questo motivo la Juve drizza le orecchie in vista del match previsto al Camp Nou, tempio del calcio in cui sogna il colpaccio e dove, per arrivare prima in classifica, proverà a battere i rivali con un 3-0 che sarebbe certamente clamoroso. Rispetto al Barcellona, la Vecchia Signora non ha ancora perso in Serie A, ma non appare dominante rispetto alle altre rivali scudetto, in un momento in cui la concorrenza si è fatta accesa. Nonostante questo, per la prossima partita, Pirlo pretende dalla sua Juve una garra agonistica degna di una finale di Champions, in cui i gol non potranno mancare.



Pur con due squadre rimaneggiate che hanno visto tempi migliori non ci sono dubbi sul fatto che Barça-Juve sarà il match più seguito della due-giorni di Coppa e, probabilmente, dell’intera fase a gironi. Messi contro Ronaldo, la sfida del millennio, è forse all’ultimo atto.